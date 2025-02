Von Murmeltieren und Fettschwanzmakis

by Jan Sperhake

Wer kennt nicht das Gef√ľhl, dass der Winter einfach kein Ende nehmen will? Zwar werden die Tage wieder l√§nger, aber die dunklen Monate stecken einem f√∂rmlich in den Knochen. Dass es sich dabei keineswegs um Anstellerei handelt, ist l√§ngst wissenschaftlich belegt.

Winterm√ľdigkeit ist das Symptom eines ver√§nderten Stoffwechsels. Wir Menschen ben√∂tigen Sonnenlicht, um Vitamin D zu produzieren. Das gilt auch f√ľr das sogenannte ‚ÄěGl√ľckshormon‚Äú Serotonin, das auch als Gegenspieler des Schlafhormons Melatonin wirkt. Und je l√§nger die Dunkelheit anh√§lt, desto bedr√ľckter und m√ľder werden wir. Manch einer m√∂chte gar Winterschlaf halten. Aber diese Gabe ist nur wenigen Arten verg√∂nnt, und die mussten sich ihre Winterschlaff√§higkeit erst m√ľhsam in Jahrtausende w√§hrenden Evolutionsprozessen erwerben. Au√üerdem birgt der Winterschlaf auch Risiken.

Strategien f√ľr den Winter

Winterschlaf ist das jahreszeitbedingte Herunterfahren des Stoffwechsels und der K√∂rpertemperatur, um Energie zu sparen. Viele Vogelarten investieren zum Herbst noch einmal sehr viel Energie, um sich f√ľr den Winter in w√§rmere Gefilden zu begeben. Unterm Strich rechnet sich das f√ľr sie. Auch einige Schmetterlingsarten flattern bis nach Afrika. Andere Insekten suchen sich einen sicheren Unterschlupf und verfallen in Winterstarre, denn ihnen fehlt ebenso wie den Reptilien und Amphibien die F√§higkeit, ihre K√∂rpertemperatur auf einem stabilen Level zu halten…

Mehr dazu lesen Sie im aktuellen Ansichtskarten-Spiegel in der DBZ 4/2025. Das Heft ist am 3. Februar 2025 erschienen. Abonnenten haben es etwas fr√ľher bekommen und sparen Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel. Probehefte k√∂nnen Sie auch im Vertrieb¬†anfordern.

M√∂chten Sie regelm√§√üig √ľber Neuigkeiten von unserer Seite informiert werden?

Dann bestellen Sie unseren Newslettter.