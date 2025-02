Berlin – Stadt am Wasser

„Meine Güte, gibt es hier viel Grün.“ Stimmen wie diese hört man oft in Berlin. Besucher aus anderen Städten staunen nur so ob der vielen Bäume und Sträucher, die auch in den innerstädtischen Bezirken und Ortsteilen wachsen. Derartiges kennen sie in der Heimat nur aus Randlagen, dem Übergang zwischen städtisch-intensiver und ländlich-lockerer Bebauung.

Doch nicht nur das Grün unterscheidet Berlin von den meisten Städten. Mit der Vielzahl fließender und stehender Gewässer darf man Berlin auch als Stadt am Wasser definieren, obgleich die Meere weit entfernt liegen – die Ostsee gilt zwar als Berliner Badewanne, doch fährt man einige Zeit, um im Salzwasser planschen zu können. Auch zählen die Spree und die Havel, Berlins größte Flüsse, nicht zu den bedeutenden; die Spree fließt in die Havel, die wiederum die Elbe speist. Diese umklammert zusammen mit der Oder das Gebiet, in dem unter anderem Berlin liegt.

Entlang der natürlich schon früher besiedelten Ufer der Spree und der Havel wuchsen ursprünglich gleich sechs Städte heran. Berlin ist keineswegs die älteste. Potsdam, gelegen an der Havel, wurde bereits 993 erstmals urkundlich erwähnt und ist als einzige Stadt des Sextetts bis heute unabhängig. Seine Unabhängigkeit verloren hat 1920 Cöpenick im Südosten Berlins, erstmals 1209 auf einer amtlichen Urkunde verzeichnet …

Titelabbildung: Ausschnitt einer Seite aus einem Einlieferungsbuch mit der Berliner Marke, die eine Szene an der Havel vorstellt. Mutmaßlich stammt das Einlieferungsbuch von einem Beherbergungsbetrieb in Westerland (MiNr. 529).