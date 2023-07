Schauspieler-Ehepaar auf Briefmarken

Drei magische Haseln√ľsse mit Zauberkraft bilden den Handlungsstrang eines beliebten, von Regisseur V√°clav Vorl√≠ńćek (1930‚Äď2019) inszenierten M√§rchenfilms aus dem Jahre 1973. Mit ihrer Titelrolle in ‚ÄěDrei Haseln√ľsse f√ľr Aschenbr√∂del‚Äú erspielte sich die junge, damals 20-J√§hrige, an der dramaturgischen Abteilung des Konservatoriums Br√ľnn ausgebildete Schauspielerin LibuŇ°e ҆afr√°nkov√° (1953‚Äď2021) internationale Anerkennung. In diesem und einem weiteren Film spielte ihr junger Kollege Pavel Tr√°vn√≠ńćek den Prinzen an ihrer Seite. Im wahren Leben war ҆afr√°nkov√° seit 1976 bis zu ihrem Tod mit dem Schauspieler Josef Abr¬≠h√°m (1939‚Äď2022) verheiratet.

Nach dem Aschenbr√∂del-Erfolg besetzte V√°clav Vorl√≠ńćek seine junge Darstellerin mit weiteren Hauptrollen in den M√§rchenfilmen ‚ÄěWie soll man Dr. Mr√°ńćek ertr√§nken?‚Äú oder ‚ÄěDas Ende der Wasserm√§nner in B√∂hmen‚Äú und ‚ÄěPrinz und Abendstern‚Äú. Auch andere Regisseure setzten sie gern in M√§rchenverfilmungen ein. Um nicht auf ein Filmgenre festgelegt zu werden, bem√ľhte sich LibuŇ°e ҆afr√°nkov√° um Charakterrollen. Ihre Vielseitigkeit zu demonstrieren, gelang ihr 1996 eindr√ľcklich in der Rolle der S√§ngerin Karla im Filmdrama ‚ÄěKolya‚Äú. Der Film erhielt 1997 den Oscar und den Golden Globe als bester fremdsprachiger Film.

Das Postunternehmen ńĆesk√° poŇ°ta ehrte das gro√üartige Schauspieler-Ehepaar LibuŇ°e ҆afr√°nkov√° und Josef Abrh√°m am 14. Juni 2023 auf einem 4er-Kleinbogen.

Zuvor hatten sich die beiden deutschen Privatpost-Dienstleister, PostModern aus Dresden und Nordkurier Brief + Paket aus Neubrandenburg, bereits die Popularit√§t des gern gesehenen Aschenbr√∂delfilms zu Nutzen gemacht und eigene M√§rchenmarken ausgegeben. PostModern verausgabte 2018 zwei Fotomotive von der attraktiven LibuŇ°e ҆afr√°nkov√°. Der Nordkurier-Briefdienst zog 2019 nach und bot vier Werte mit M√§rchenmotiven zu 75, 85 Cent, 1,40 und 2,55 Euro an.