Informativ und aktuell: DBZ 15/2023

Die DBZ 15/2023 erscheint am 17. Juli 2023 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Politische Neuordung nach dem Ersten Weltkrieg: Grundlage der Republik

Im Oktober j√§hrt sich zum 100. Mal die Ausrufung der Republik T√ľrkei durch Mustafa Kemal Pascha ‚ÄěAtat√ľrk‚Äú ‚Äď in fast denselben Grenzen, wie wir sie heute noch kennen. Nach der Niederlage des Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg hatte es zun√§chst nicht danach ausgesehen. Aber der Vertrag von Lausanne, der im Sommer 1923 abgeschlossen wurde, revidierte den ung√ľnstigeren Vertrag von S√®vres. Philatelist und Autor Otto Graf wirft einen Blick zur√ľck ab Seite 16.

Erstausgabe f√ľr Cura√ßao:‚ÄąReichsdruckerei-Muster

Die einstige Sklaveninsel Cura√ßao ist nur 444 Quadratkilometer gro√ü und bildet heute zusammen mit ihrer Nebeninsel Klein Cura√ßao einen Bundesstaat der Niederlande. Im karibischen Eiland ‚Äěunter dem Winde‚Äú gab es vor 150 Jahren erstmals eigene Briefmarken ‚Äď freilich mit dem Konterfei des damaligen K√∂nigs der Kolonialmacht Niederlande. Michael Burzan √ľber Willem III. und die Postgeschichte der Insel ab Seite 24.

Weltspiegel: Sport, Literatur, Klöster

Im Weltspiegel hat unsere Redaktion wieder interessante Geschichten zu den Neuerscheinungen einzelner L√§nder zusammengetragen. So w√ľrdigt √Ėsterreich die Tageszeitung ‚ÄěDie Presse‚Äú, die in diesem Jahr 175 Jahre alt wird. Und warum sind s√ľdkoreanische Bergkl√∂ster f√ľr ihre Toiletten ber√ľhmt? Aus Deutschland stammt die Autorin Judith Kerr, gew√ľrdigt von der Jersey Post. Auf Seite 57 finden Sie unser aktuelles Quiz. Zu gewinnen sind f√ľnf attraktive Markensets aus Jersey. ¬†

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der¬†neuen Ausgabe, die am Montag in den Verkauf kommt. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas fr√ľher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel. ¬†

Foto: Griechische und armenische Fl√ľchtlingskinder in der N√§he von Athen, 1923. Gemeinfrei, www.commons.wikimedia.org