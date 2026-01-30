Gesucht: Schönste Briefmarke 2025

Die Deutsche Post sucht derzeit Deutschlands schönste Briefmarke des Jahrgangs 2025. Von der DBZ bereits seit vielen Jahren für die Leserinnen und Leser durchgeführt, gehört eine solche jährliche Wahl nun ebenfalls zur Tradition des größten deutschen Postdienstleisters.

Auch 2026 fragt die Deutsche Post also ihre Kundinnen und Kunden sowie Freunde der Briefkultur, welche Briefmarke ihre Favoritin im vergangenen Jahr war. Dazu ruft das Unternehmen alle Interessierten auf, an einer öffentlichen Online-Abstimmung teilzunehmen. Diese läuft derzeit noch bis einschließlich 10. Februar 2026. Dazu Benjamin Rasch, Leiter Marketing und Produktmanagement der Deutschen Post: „Wir freuen uns über jede Stimme bei der Wahl. So erfahren wir, welche Motive besonders gut ankommen und wie wir unseren Kundinnen und Kunden eine Freude machen können. Eine passende Briefmarke macht den Brief noch persönlicher und unterstreicht seine Botschaft.“ Unter dem Link www.deutschepost.de/briefmarkenwahl gelangen Interessierte zur Abstimmung mit Umfrage.

Themenvielfalt

Auch im vergangenen Jahr war wieder für jeden Briefmarken-Geschmack etwas dabei: Sportfans konnten sich an den Sondermarken zu Deutschlands populärsten Mannschaftssportarten Fußball, Handball und Basketball erfreuen. Für Musikfreunde gab es die Marke zur Rocklegende Tina Turner. In der Serie „Helden der Kindheit“ erschienen Motive von Tom & Jerry und Bugs Bunny. Für Tierfreunde hatte die Deutsche Post Briefmarken mit Kaninchen, Seeadler, Biber und Wolf im Angebot. Neben populären Motiven erschienen darüber hinaus Briefmarken, die an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnern, unter anderem mit der Zeitzeugin Margot Friedländer und der Initiative Stolpersteine.

Nicht zur Wahl stehen die sogenannten „Sondereditionen“, im Postjargon „Aktionsmarken“ genannt, wie sie die Deutsche Post für besondere Anlässe in Eigenregie herausgibt. Im vergangenen Jahr war dies unter anderem das 60-jährige Bühnenjubiläum der Scorpions, Deutschlands international erfolgreichster Hardrockband. Bei diesen Marken handelt es sich um eine andere Briefmarken-Kategorie als die Sonderbriefmarken mit Aufdruck „Deutschland“, die vom Bundesministerium der Finanzen herausgegeben werden…

Mehr zum Thema lesen Sie in der DBZ 4/2026, die am 4. Februar 2026 erscheint. Abonnenten erhalten sie immer etwas früher. Einzelne Hefte können Sie auch im Vertrieb anfordern.

