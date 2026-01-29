Neues Angebot für Kinder: „PhilaKids-Online“

Das Projekt „PhilaKids-Online“ startet am 8. Februar ab 17 Uhr mit der ersten „Digitalen Gruppenstunde“. Das Angebot richtet sich vor allem an briefmarkenbegeisterte Mädchen und Jungen, die vor Ort keine Jugendgruppe haben. Eine Mitgliedschaft in einer Jugendgruppe oder einem Verein ist nicht erforderlich. Nutzbar ist das Angebot auch über die Ländergrenzen hinaus im gesamten deutschsprachigen Raum.

In der ersten „Digitalen Gruppenstunde“ präsentieren Anette Hecker-Köhler und Mathias Köhler, was „man alles sammeln kann“. Die Gruppenstunde ist interaktiv – auch die teilnehmenden jungen Sammelnden kommen zu Wort und können ihre eigene Sammlung und Sammelgebiete vorstellen.

„PhilaKids-Online“ ist ein neues Online-Angebot, das über die Plattform Big Blue Button umgesetzt wird. Zur Nutzung ist keine Softwareinstallation notwendig. Um dabei zu sein, wird lediglich ein Zugangslink benötigt. Dieser kann bei woehlert@dphj.de angefordert werden. Künftig wird „PhilaKids-Online“ einmal im Monat angeboten. Als Referenten stehen erfahrene Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter bereit, die die digitalen Gruppenstunden kindgerecht gestalten.

Ins Leben gerufen wurde dieses Online-Format im Rahmen zweier „Zukunfts-Workshops“ an denen sich die Landesringe Süd-West und Bayern, die Deutsche Philatelisten-Jugend und die Jungen Briefmarkenfreunde Pretzier beteiligten. In den Workshops wurde die „Welt der Jugendlichen“ mit der verbandlichen Organisation abgeglichen und daraus tragfähige und kreative Ideen für eine zukunftsfähige Jugendarbeit entwickelt.

Als eine Projektidee wurde dabei die „Digitale Gruppenstunde“ erarbeitet und die Gruppenstunden unter den Mitwirkenden aufgeteilt. Die Initiatoren freuen sich über weitere Interessierte und Unterstützer. Interessierte erhalten weitergehende Infos zum Projekt bei Christian Helfert, E-Mail: christian.helfert@lrsw.de.

