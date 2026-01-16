Deutsches Marineschiff in Grönland

Philatelistische Belege dokumentieren gelegentlich Zeitgeschichte, so im vergangenen Sommer den ersten Besuch eines Kriegsschiffes der Deutschen Marine im Hafen der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Der Beleg von der Polarphilatelie Seite in der aktuellen DBZ 1/2026 zeigt einen Brief mit Tagesstempel Nuuk vom 20. August 2025 und das Cachet für diese Fahrt des Einsatzgruppenversorgers „Berlin“. Das Cachet bildet auf einer stilisierten Landkarte das Operationsgebiet des Einsatzes und darunter die Silhouette des Schiffes ab.

Am unteren Rand sind ein Eisbär als Symbol für den Einlaufhafen auf Grönland sowie ein Elch und eine Palme für weitere Einlaufhäfen in Kanada und entlang der Ostküste der USA zu sehen. Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Fahrt der „Berlin“ in die Arktis, die mit dieser Präsenz- und Ausbildungsfahrt am Polarkreis mit der Bezeichnung „Atlantic Bear“ den im September 2024 verabschiedeten neuen „Leitlinien deutscher Arktispolitik“ folgte.

EGV „Berlin“

Die „Berlin“ ist einer von drei deutschen Einsatzgruppenversorgern und Namensgeberin für diese derzeit größte Schiffsklasse der Deutschen Marine: A1411 Einsatzgruppenversorger „Berlin“, in Dienst gestellt am 11. April 2001. A1412 Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“, in Dienst gestellt am 27. Mai 2002. A1413 Einsatzgruppenversorger „Bonn“, in Dienst gestellt am 13. September 2013. Die drei Vertreter der sogenannten „Berlin“-Klasse sind jeweils fast 175 Meter lang und verdrängen rund 20000 Tonnen. Sie versorgen Einsatzverbände in See mit allen notwendigen Ressourcen: Kraftstoff, Verpflegung, Material und Munition…

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der DBZ 1/2026. Das Heft ist am 29. Dezember 2025 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher. Einzelne Hefte können Sie auch im Vertrieb anfordern.

Titelabbildung: Dieser Brief belegt den ersten Besuch eines Schiffes der Deutschen Marine in Grönland. Gestempelt wurde am 20. August 2025 in 3900 Nuuk mit dem Poststempel Nummer 6. Das Cachet bildet das komplette Fahrtgebiet ab.

