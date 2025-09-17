Botschafter Grönlands: Jens Rosing

Die Postverwaltung Grönlands würdigte am 28. Juli 2025 den Briefmarkengestalter Jens Rosing anlässlich dessen 100. Geburtstag mit der Herausgabe eines Blocks zu 37,00 Dänischen Kronen. In rund 50 Jahren hat der Briefmarkendesigner für Post Grönland mehr als 130 verschiedene Briefmarken entworfen. Rosing war thematisch sehr vielseitig und beherrschte den Umgang mit Bildern von Menschen, Tieren sowie zahlreichen weiteren Motiven.

Diese Laufbahn begann Mitte der 1950er-Jahre. Damals erhielt Jens Rosing den Auftrag, Grönlands erste Sonderbriefmarke zu entwerfen, die eine Szene aus der traditionellen Geschichte „Die Mutter des Meeres“ zeigt. Deren erste Version erschien am 2. Mai 1957 (MiNr. 39 a) und wurde in grünlich-blauer Farbe gedruckt; ein Nachdruck (MiNr. 39 b) folgte 1961 in einfachem Blau. In den 1950er- und 1960er-Jahren entwarf Viggo Bang die meisten grönländischen Briefmarken…

Anzeige MICHEL

Skandinavien 2025/2026

ISBN: 978-3-95402-510-7

Preis: 76,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-510-7Preis: 76,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.

Mehr dazu lesen Sie in der DBZ 18/2025. Das Heft ist am 8. September 2025 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher. Einzelne Hefte können Sie auch im Vertrieb anfordern.

Möchten Sie regelmäßig über Neuigkeiten von unserer Seite informiert werden? Dann bestellen Sie unseren Newsletter.