Informativ und aktuell: DBZ 19/2025

Titanic: Hoffnung und Tragik

Vor über hundert Jahren versank die RMS Titanic, seinerzeit ein Schiff der Superlative, im Atlantik – über tausend Menschen starben. Bis heute übt die immer noch bekannteste Schiffskatastrophe der Welt eine kaum zu erklärende Faszination auf die Menschen aus. Michael Burzan über Post und mehr von der Titanic, deren Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt wurde: ab Seite 16.

Polarphilatelie: Postschiff und Satellit

Obwohl kein klassisches Gebiet der Polarphilatelie, widmet sich Harald Kuhl in seiner gleichnamigen Rubrik diesmal unter anderem dem Eiland Gough im Südatlantik, das zur Inselgruppe Tristan da Cunha gehört. Eine neue Markenausgabe der Postverwaltung, die zu Großbritannien gehört, thematisiert die Geschichte der Kommunikation, die für abgelegene Orte wie „Tristan“ und ihre Bewohner naturgemäß eine große Rolle spielt: Seite 52 und 53.

