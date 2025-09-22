Peanuts feiern 75. Geburtstag

Charlie Brown, Snoopy, Woodstock, Linus, Lucy und ihre Freunde – die Peanuts sind weltbekannt und bringen seit mittlerweile 75 Jahren Freude in den Alltag. In Deutschland haben die Figuren von Zeichner und Autor Charles M. Schulz ihr Zuhause beim Carlsen Verlag. Zum 75. Jahrestag ihres ersten Erscheinens im Druck am 2. Oktober 1950 ehrt die Royal Mail, der Postdienst im Vereinigten Königreich, den zeitlosen Charme des guten alten Charlie Brown und seiner skurrilen Gefährten. Ausgegeben wurde die acht Motive starke Briefmarkenausgabe bereits am 24. Juli.

Die Peanuts gehören zu den einflussreichsten und bekanntesten Comicstrips aller Zeiten. Durch TV-Serien, Kinofilme, Merchandise und mehr ist der Ursprung von Charles M. Schulz’ Figuren auf Papier mitunter kaum noch präsent. Zwischen 1950 und 2000 wurde die Kernreihe des Cartoons in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht und erlangte so weltweite Bekanntheit. Schulz konzipierte, schrieb und zeichnete die Geschichten um die Peanuts stets selbst. Bis zu seinem Tod im Jahr 2000 wurden die Folgen in mehr als 2600 Zeitungen veröffentlicht und in über 21 Sprachen übersetzt.

Ursprünglich nannte Schulz seine Serie „Lil’ Folks“ (sinngemäß: „Kleine Leute“), aber wegen der Ähnlichkeit des Namens zu einer anderen Reihe, wurde Schulz aus markenrechtlichen Gründen zur Umbenennung gedrängt. Der neue Titel „Peanuts“ ist angeblich von einer US-Rundfunksendung für Kinder aus den 1950er-Jahren namens „Howdy Doody“ inspiriert. Darin saß das Studiopublikum in der „Peanut Gallery“ – eine Bezeichnung, die sich auf die „billigen Plätze“ bezog, in der Erdnüsse geknabbert und das Studiogeschehen laut kommentiert wurde. Trotz der wachsenden Popularität der Marke mochte Charles M. Schulz den von den ersten Verlegern bestimmten Namen „Peanuts“ Zeit seines Lebens allerdings überhaupt nicht…

Mehr dazu erzählt Ihnen Karola Hoffmann in der DBZ 19/2025. Das Heft ist am 22. September 2025 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher. Einzelne Hefte können Sie auch im Vertrieb anfordern.

