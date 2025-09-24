25 Jahre SpongeBob Schwammkopf

Mitten im Pazifik, in Bikini Bottom, einer quirligen Kleinstadt auf dem Meeresgrund, lebt der liebenswürdige Tiefseeschwamm SpongeBob. Er ist Titelheld der beliebten, seit über einem Vierteljahrhundert ausgestrahlten US-amerikanischen Zeichentrickfilm-Kindersendung „SpongeBob Schwammkopf“. Die erste Folge lief 1999 im privaten Fernsehsender Nickelodeon. Im Juni 2025 begann die Ausstrahlung der 16. Staffel. Die Serie wurde in fast allen Ländern der Erde ausgestrahlt und in rund 50 Sprachen übersetzt. Einige Prominente wie David Bowie, Johnny Depp, Betty White und Victoria Beckham übernahmen kleine Sprecherrollen.

Erfinder der Serie ist der Meeresbiologe und Trickfilmer Stephen Hillenburg (1961–2018). Er schrieb die Geschichten, produzierte sie und führte Regie. Ursprünglich um seinen Schülern das Lernen zu erleichtern, spezialisierte sich Hillenburg in einer weiteren Disziplin: Nach einem erfolgreichen naturwissenschaftlichen Studium mit Schwer­punkt Meeresbodenbergbau absolvierte er am California Institute of the Arts ein Zweitstudium Animationsfilm…

