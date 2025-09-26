MünzenMarkt 51 – ePaper

Münzen waren und sind natürlich viel mehr als bloße Zahlungsmittel oder Sammelobjekte: Sie sind immer auch Machtprodukte. Von der Prägung über die Wahl des Bildnisses bis hin zur Legende erzählen sie, wie Herrschaft gesehen, legitimiert und ins Allgemeinwissen übersetzt wurde. Wer Münzen sammelt, entdeckt in jedem Stück Spuren politischer Selbstinszenierung, knallharter wirtschaftlicher Strategien und technischer Entwicklungen.

Wie drücken die jeweiligen Herrscher ihre Macht auf Münzen aus? Bestieg ein neuer Regent den Thron, so setzte er ein Zeichen – auch numismatisch.

Ein klassisches Motiv der Machtdarstellung findet sich in der dynastischen Bildsprache. Schon Augustus nutzte Münzen, um die pax romana zu verfestigen: Rückseiten mit dem Caesar-Titel, der Liga der Römer und der Darstellung von Fortuna oder Victoria versprachen Stabilität…

