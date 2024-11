Hinter dem Markenrand: Phantastische Philatelie

Wer sich je gefragt hat, was sich au√üerhalb der gezackten R√§nder der kleinen Bild-Quittungen befinden k√∂nnte, dessen Wissensdurst wird jetzt gestillt. Der Kunsthistoriker und Illustrator Dr. Martin Schmidt hat sich in seinem Buch 56 Marken vorgenommen und die Motive zeichnerisch fortgef√ľhrt.

Dabei entstanden √ľberraschende, zauberhafte, humorvolle und vor allem fantastische Bilder, die als Kommentar zu dem zu lesen sind, was als Motiv auf der Marke dargestellt ist. Schmidt, der sich selbst als von der ‚ÄěFrankfurter Schule‚Äú beeinflusst beschreibt, nimmt dabei nicht nur vieles aufs Korn und l√§sst ein Augenzwinkern in seine Zeichnungen einflie√üen. Zugleich ist sein Buch, √ľbrigens entstanden aus einem Crowdfundig-Projekt, eine Verbeugung vor den Briefmarkengestaltern und Gestalterinnen, die sich mit viel Sorgfalt und Akribie die Ursprungsmarken ausgedacht haben.

Begeisterte Reaktionen

Die ersten Briefumschl√§ge mit den erweiterten Marken wurden noch an echte Adressaten als Unikat versendet. Die begeisterten Reaktionen auf die kleinen Zeichnungen haben Schmidt nach eigener Aussage dazu veranlasst, nach immer weiteren Marken als ‚ÄěIdeengeber‚Äú zu suchen. So wurde alles m√∂gliche verarbeitet: Martin Luther, seine Frau Katharina, der w√ľrdige Heinrich von Stephan, Mozart, Egon Eiermann oder der Spreewald.

‚ÄěHinterm Markenrand geht‚Äôs weiter‚Äú, betitelt Frank Kunert, der in einer Briefmarkenh√§ndlerfamilie aufwuchs, denn auch sein Vorwort. Da kann man nur viel Vergn√ľgen w√ľnschen. Als Geschenk oder zum Selber-schauen w√ľnscht man dem Bilder-Buch zur Philatelie eine weite Verbreitung ‚Äď nicht nur unter Sammelfreunden. Und vielleicht wird die eine oder der andere ja angeregt, selbst die Fantasie schweifen zu lassen und zum Buntstift zu greifen.

Phantastische Philatelie. Von Martin Schmidt. 132 Seiten, 56 farbige Zeichnungen, gebunden, Gewicht: 820 gr. Eigenverlag Martin Schmidt, Berlin. ISBN: 978-3-00-078046-2. Preis: 32 Euro. Bezug √ľber den Buchhandel oder direkt beim Autor, E-Mail: martin-schmidt@posteo.de, Tel. +49 (0)30-62 33 775, www.martin-in-between.de/home/aktuelles/.