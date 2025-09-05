Informativ und aktuell: DBZ 18/2025

Die DBZ 18/2025 erscheint am 8. September 2025 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

IAS – eine geniale Idee: Geld per Schein

Wie kann ich dem Empfänger meiner Post das Porto für einen Antwortbrief erstatten? Und zwar international? Im 19. Jahrhundert übernahm im Inland die Antwortkarte diese Aufgabe, wobei die Nachrichten natürlich nicht dem Briefgeheimnis unterlagen. Für eine datenkonforme Lösung „erfanden“ die Verantwortlichen den Internationalen Antwortschein, der wie ein Gutschein funktionierte. Torsten Berndt über den durchaus spannenden Weg zur Lösung eines Problems, ab Seite 16.

Die Geschichte hinter der Marke: Erfolgsgeschichte iga

Als Blumen- und Samenstadt hat Erfurt eine Tradition, die hunderte Jahre zurückreicht: Schon Goethe kaufte in Erfurt seine Kakteen ein. Später gehörten Blumenschauen zu den Veranstaltungen, die große Besucherströme anzogen. In der DDR kam den gartenbaulichen Leistungsschauen für die kleingärtnerische Praxis angesichts der Versorgungslage nach dem Krieg eine ganz eigene Bedeutung bei. Jan Sperhake zur iga und ihrer philatelistischen Würdigung auf den Seiten 14 und 15.

Polarphilatelie: Grönlands Designer

Zum 100. Geburtstag würdigt die Postverwaltung Grönlands einen Briefmarkendesigner, der eng mit seinem Land und dessen Geschichte verbunden war. Jens Rosing hat in 50 Jahren mehr als 130 verschiedene Marken entworfen; Harald Kuhl stellt ihn auf Seite 53 vor.

