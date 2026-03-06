Informativ und aktuell: DBZ 6/2026

Die DBZ 6/2026 erscheint am 11. März 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Social Philately – Firmenlochungen erzählen: Drei katholische Verlage

Jahrelang führten die gelochten Marken, international als Perfins bekannt, eher ein Schattendasein in den Alben. Firmen hatten einst ihre für die Geschäftskorrespondenz benötigten Marken mit individuellen Lochungen versehen, um sie gegen Diebstahl und Missbrauch zu schützen. Rainer von Scharpen blickt auf bayerische Perfins durch die Brille der Social Philately: ab Seite 16.

Postgeschichte: Gebührenzettel der Bahn

Mit der Reichsgründung 1871 hatte sich auch die Eisenbahn als dominierendes Transportmittel in Deutschland durchgesetzt. Die Reichspost musste eine praktikable Lösung für die großen Mengen offizieller Sendungen finden, die innerhalb der Bahnverwaltung verschickt wurden. Michael Burzan über die Eisenbahngebührenzettel als Dienstmarken-Vorläufer ab Seite 22.

