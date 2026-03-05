Sonderseiten Messe München ePaper

Am 7. und 8. März 2026 findet im MOC München-Freimann wieder die beliebte Briefmarkenmesse Philatelia München zeitgleich mit der Münzenmesse Numismata statt. Viele bekannte Anbieter werden auch in diesem Jahr mit einem Stand teilnehmen. Darunter sind zahlreiche APHV-Mitgliedsfirmen, aber auch andere seriöse Aussteller aus dem In- und Ausland.

Rund 50 Fachhändler, Auktionshäuser und Zubehörhersteller sind mit einem breiten Spektrum für Einsteiger und Fortgeschrittene vertreten. Auch Sammler von Belegen und des Trendgebietes „Social Philately“ werden an vielen Händler-Ständen fündig. Mit dabei ist zudem wieder die Deutsche Post, die eine Messeganzsache zum Thema „Bernd das Brot“ herausgibt. Die Deutsche Briefmarken-Zeitung und der Philapress- Verlag sind ebenfalls vertreten und freuen sich auf Gespräche an Messestand 5V.

Die Philatelia München ist am 7. und 8. März 2026 in Halle 2 des MOC-Veranstaltungscenters in München-Freimann am Samstag von 9.30 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden Sie in unseren Messeseiten aus der DBZ 5/2026 und hier in unserem ePaper.