Informativ und aktuell: DBZ 5/2026

Die DBZ 5/2026 erscheint am 25. Februar 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Königin Luise von Preußen: Nationale Freiheitsikone

Königin Luise von Preußen, vor 250 Jahren geboren, war eine „Königin der Herzen“, ­deren Schönheit, Anmut und Modebewusstsein Dichter und Künstler über Generationen hinweg inspirierte. Ihr dramatisches Treffen mit Napoleon 1807 in Tilsit, bei dem sie vergeblich um Gnade für ihr Land bat, machte sie zur Ikone der deutschen Be­freiungskriege: ab Seite 16.

Unter der Lupe: Erbe der Hieroglyphen

Die hebräische Schrift basiert auf einem phönizischen ­Alphabet und entwickelte sich über Jahrhunderte von der protosinaitischen Schrift zur heute gebräuchlichen Quadratschrift. Vor 25 Jahren präsentierte Israel das hebräische ­Alphabet in einer philatelistischen Serie, die zeigt, dass die Schriftzeichen trotz ihrer Fremdheit viele Parallelen zu lateinischen Buchstaben aufweisen: auf den Seiten 24 und 25.

Außerdem geht es um Paula Modersohn-Becker, Alberto Giacometti und Kryptomarken aus Liechtenstein. Dazu gibt es Sonderseiten zur philatelia in München, Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis.

Gemälde der Königin Luise von Christoph Wetzel © GodeNehler, eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wustrau_Brandenburg-Preußen_Museum-Königin_Luise_(1776-1810)-4084.jpg

