Das Fahrrad steht für Mobilität für alle und für Fortschritt — und seit über 125 Jahren auch für die Post. Bereits 1896 schwingen sich Postboten auf die ersten Postfahrräder und revolutionierten damit die Zustellung. Seither ist das Fahrrad aus dem Postalltag nicht mehr wegzudenken.

Die Ausstellung „Niemals radlos – Das Fahrrad bei der Post“ im Berliner Museum für Kommunikation nimmt das Publikum ab dem 27. Februar auf eine faszinierende Reise durch die Geschichte des Postfahrrads mit und zeigt, wie es den Postbetrieb effizienter machte, Generationen begeisterte und bis heute ein Schlüssel zu nachhaltiger Mobilität ist. Entdecken Sie historische Fahrräder, originale Dienstkleidung, robuste Zustelltaschen sowie spannende Dokumente und Fotografien aus dem Postalltag. Erfahren Sie, wie der Postverkehr auf zwei Rädern immer weiter perfektioniert wurde, welche Bedeutung das Damenradfahren für die Emanzipation hatte und wie das ikonische Bild der Postbotin auf dem Fahrrad entstand.

Ein Blick in die Gegenwart zeigt, wie moderne Transporträder heute aktiv zu einer umweltfreundlichen Mobilitätstrategie beitragen. Machen Sie mit: Steigen Sie selbst auf ein beladenes Zustellfahrrad und erleben Sie interaktiv den Arbeitsalltag von Fahrradzusteller:innen Von den Anfängen der Postzustellung bis zu den Mobilitätsfragen von heute lädt die Ausstellung dazu ein, die eigene Fortbewegung neu zu denken — inspirierend, nachhaltig und immer aktuell. Steigen Sie auf und lassen Sie sich begeistern!

Titelabbildung: Modell von „Naumann’s Germania“-Dreirad um 1900. © Museum für Kommunikation Berlin

