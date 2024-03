Wenn Hunde und Briefträger sich treffen

Die Begegnungen zwischen Briefträgern und Hunden sind ein sich stets wiederholendes Mysterium und bieten Stoff für allerlei Anekdoten und Erzählungen. Eine Kostprobe: „Ihr Hund hat den Briefträger gebissen“, klagt der Richter. „Ausgeschlossen“, verteidigt sich der Beschuldigte, „unser Hund tut keiner Fliege was zuleide!“ „Das glaube ich gerne“, meint der Richter, „Fliegen sind ja auch flinker als Postboten.“

Die wenigsten Vierbeiner ignorieren oder dulden den Boten in der schwarz-gelben Jacke. Die meisten Hunde werden aktiv und laut, weil sie den Briefträger als Eindringling in ihr Territorium wahrnehmen. Nicht selten untermalen die Fellnasen ihren Unmut über den unerlaubten Zutritt mit lautem Bellen, gelegentlich gehen sie dem Zusteller sogar an die Wäsche.

Die kroatische Post widmete sich der Angelegenheit auf Postwertzeichen und verausgabte am 21. Januar 2024 einen Markenblock zu diesem Dauerthema. Sie beauftragte den Karikaturisten Srećko Puntarić mit der Gestaltung eines gummierten, 140 mal 100 Millimeter großen Blocks. Die Sicherheitsdruckerei AKD (Agencija za komercijalnu djelatnost) in Zagreb übernahm die Herstellung. Der Block enthält vier 1,32-Euro-Werte. Die Auflage beträgt 20 000 Exemplare …

Mehr dazu lesen Sie im Artikel von Kai Böhne aus der aktuellen DBZ 5/2024, die am 26. Februar erschienen ist. Als Abonnent erhalten Sie das Heft bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.