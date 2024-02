Informativ und aktuell: DBZ 5/2024

Die DBZ 5/2024 erscheint am 26. Februar 2024 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Deutsche Sehensw√ľrdigkeit: Im alpinen Klima

Er geh√∂rt zu den am meist besuchten Bergen Deutschlands: der Brocken. Norddeutschlands h√∂chste Erhebung wird j√§hrlich von 700 000 Menschen erwandert oder erfahren, zu Fu√ü, mit der legend√§ren Brockenbahn oder dem Fahrrad. Seit dem Ende der deutschen Teilung vor mehr als 30 Jahren ist der Andrang der Besucher ungebremst. Man bezeichnet den Berg sogar als den ‚ÄěBerg der Deutschen‚Äú, denn in Literatur und Kunst spielt er eine ganz eigene Rolle. Jetzt wird der Brocken mit einer Briefmarke gew√ľrdigt. Dietrich Ecklebe √ľber Natur und Kultur ab Seite 16.

Briefmarken-Messe Philatelia M√ľnchen lockt Besucher

Nach der Corona-Pause hat sich die Philatelia in M√ľnchen wieder als fester Fr√ľhjahrs-Sammler-Treff im S√ľden etablieren k√∂nnen. Mit dabei sind wieder eine Vielzahl von H√§ndlern, M√ľnchner Vereinen, ArGen und die Deutsche Philatelisten-Jugend, die an beiden Tagen zu einer Spiel¬≠auktion einl√§dt. Standplan und Informationen finden Sie in Ihrer DBZ ab Seite 23. ¬† Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas eher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel.

Hintergrund: Blick auf den Brocken © 14213153, www.pixabay.com