Der neue BMS 3/2024 ist da

Liebe Leserinnen und Leser,

die neue Ausgabe ist am 23. Februar 2024 erschienen ‚Äď hier der Inhalt:

40 Jahre Briefmarken aus √Öland

Am 1. März 1984 nahm ein neues Sammelgebiet seinen Anfang: Nach mehreren vergeblichen Versuchen stimmte die Regierung Finnlands dem Anliegen der Bewohner der Ålandinseln zu, dort fortan eigene Briefmarken herauszugeben. Neben der eigenen Flagge sollte dies als weiteres Symbol der Selbstbestimmung der zwischen Schweden und Finnland in der nördlichen Ostsee gelegenen Inseln dienen. Wie es dazu kam, lesen Sie ab Seite 32.

Philatelia M√ľnchen 2024

Am 2. und 3. M√§rz 2024 treffen sich Sammle¬≠rinnen und Sammler in der bayerischen Landeshauptstadt zur Briefmarkenmesse Philatelia M√ľnchen. Wie schon im vergangenen Jahr, besteht an den beiden Tagen die Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, sich bei H√§ndlern und weiteren Ausstellern unter anderem nach Erg√§nzungen f√ľr die eigene Sammlung umzusehen, Rat in Hobbyfragen bei Verb√§nden und Arbeitsgemeinschaften einzuholen. Unser Messe-Spezial in der Heftmitte h√§lt alle Informationen f√ľr einen erfolgreiche Messebesuch bereit (Auch als epaper).

Flaschenpost:‚Äą‚Äě010‚Äú Cent statt ‚Äě10‚Äú Cent

Alle paar Monate beschert uns Sammlern ein Fehler bei der Produktion einer Briefmarke oder einer Ganzsache der Deutschen Post interessante St√ľcke. Waren es zuletzt fehlende Matrixcodes, so ist es diesmal eine √ľberz√§hlige Ziffer ‚Äě0‚Äú. Unser Mitarbeiter Torsten Berndt erkl√§rt, was es damit auf sich hat.

√úbrigens: Mit einem¬†Abonnement¬†erhalten Sie den BRIEFMARKEN SPIEGEL etwas fr√ľher und sparen auch noch Geld. Probehefte erhalten Sie¬†im Verlag, ein ePaper k√∂nnen Sie beispielsweise hier¬†bekommen.

Mehr zum aktuellen Heft verr√§t Ihnen ein Blick in das Inhaltsverzeichnis: ¬†Hintergrundbild: pixabay.com &‚ÄąWikimedia