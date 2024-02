Messe-Spezial Philatelia München – ePaper

in MesseMagazin

by Dirk Rosenplänter

Die Philatelia München läutet erneut den Briefmarken-Frühling ein: Anfang März 2024 bietet die Briefmarkenmesse im Münchner MOC allen aktiven Sammlern sowie Neu- und Wiedereinsteigern eine Vielzahl von Angeboten rund um unser liebstes Hobby. Viele Anbieter, die man über die Jahre hinweg schätzen gelernt hat, sind auch in diesem Jahr mit einem Stand vertreten.

Darunter sind zahlreiche APHV-Mitgliedsunternehmen und weitere seriöse Aussteller aus dem In- und Ausland. Mehr als 40 Fachhändler, Auktionshäuser, Zubehörhersteller, Verlage und Postverwaltungen haben ihr Erscheinen angekündigt und präsentieren an den Messeständen ein breites Spektrum für Einsteiger sowie fortgeschrittene Philatelisten.

Vor allem Sammler von Belegen des immer wieder fesselnden Trendgebietes „Social Philately“ dürften an vielen Händlerständen fündig werden. Einen Überblick des Messeangebotes finden Sie in unserem Messe-Spezial in den aktuellen Ausgaben vom BRIEFMARKEN SPIEGEL und der DEUTSCHEN BRIEFMARKEN-ZEITUNG, das Sie auch als kostenloses epaper lesen können.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem neuen Messe-Spezial und auf der Philatelia!