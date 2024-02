Neue Kataloge von ANK

„Austria Netto Katalog“ (ANK) hat neue Kataloge herausgebracht: erschienen sind der Standardkatalog „Österreich Briefmarken 2024“, der Münzkatalog 2024 und der praktische „Vierländerkatalog Briefmarken 2024“. Der Österreich Standard 2024 verzeichnet alle österreichischen Briefmarken ab 1850, bewertet sie und bildet sie in Farbe ab. Im Anschluss an Österreich ist UNO Wien katalogisiert, einschließlich der Weißen Karten, der Briefumschläge und Postkarten.

Im Münzkatalog sind alle österreichischen Münzen ab 1740 und Banknoten ab 1759 erfasst, bewertet und in Farbe abgebildet. Der Münzkatalog enthält alle Münzen ab der Periode von Kaiser Franz I. Stephan mit Fehlprägungen, Proben und Besonderheiten sowie die österreichischen Banknoten einschließlich der Bundesländer-Ausgaben 1918 bis 1921 sowie Notgeld-Ausgaben der einzelnen Orte. Das umfangreiche Kapitel Maria Theresia ist um die Kupfermünzen erweitert worden und wird weiterhin in den kommenden Ausgaben sukzessive ausgebaut. Der umfangreiche Vierländer-Katalog verzeichnet alle Briefmarken von Österreich, Deutschland mit Gebieten, Schweiz und Liechtenstein. Auch hier selbstverständlich mit allen Abbildungen in Farbe und bewertet. Im Anschluss an Österreich ist UNO Wien katalogisiert, einschließlich der Weißen Karten, der Briefumschläge und Postkarten. Personalisierte Marken sind in Listenform erfasst und Neuerscheinungen werden jährlich fortgeführt. Weiter katalogisiert werden die „Dispenser-Marken“ und die „Crypto stamps“.

ANK-Briefmarken Ă–sterr. Standard 2024. 392 Seiten, ISBN-13: 978-3-902662-71-2, Format: DIN A5. Preis: 29,90 Euro.

ANK-MĂĽnzkatalog Ă–sterreich 2024. 376 Seiten, Auflage: 51, ISBN-13: 978-3-902662-73-6, Format: DIN A5. Preis: 49,90 Euro.

ANK-Briefmarken Vierländerkatalog 2024. 1120 Seiten, Auflage: 77, ISBN-13: 978-3-902662-72-9, Format: DIN A5. Preis: 79,90 Euro.

