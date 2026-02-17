Finnlands Weg in die Unabhängigkeit

Der finnische Weg in die Unabhängigkeit bzw. zum Nationalstaat führt über eine fast 700-jährige Zugehörigkeit zu Schweden und Russland. In dieser Zeit musste sich erst ein eigenes Nationalbewusstsein als Voraussetzung für den Wunsch nach einem eigenen Staat bilden.

Finnland wurde erst 1917 in Folge der russischen Oktoberrevolution zum eigenen Staat und war vorher als politisches Gebilde niemals unabhängig. Der Eingliederung nach Russland als Großfürstentum in Folge des schwedisch-russischen Krieges 1808/1809 ging eine fast fünfhundert Jahre dauernde Zugehörigkeit zum schwedischen Fürstenstaat voraus.

Einschneidendes Ereignis

Die Ernennung von St. Petersburg zur Hauptstadt Russlands von Zar Peter I. (1672–1725) im Jahr 1703 war für Finnland ein einschneidendes Ereignis, da der Süden Finnlands nun sicherheitspolitisch an Bedeutung gewann. Im Großen Nordischen Krieg 1700–1721 wurde Finnland erstmals russisch besetzt. Die Besetzung führte auch zu Gewaltmaßnahmen gegen die Zivilbevölkerung. Im Ergebnis wurden der östliche Teil Finnlands (Karelien) Russland zugeschlagen. In der Folge wurden größere Festungen bei Helsinki gebaut und die Stadt selbst erlebte einen Aufschwung.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts bereiste der finnische Gelehrte Henrik Gabriel Porthan (1739–1804) Finnland und stellte dabei starke kulturelle Unterschiede zwischen dem ländlichen Teil Finnlands und der Küste fest. Er beschrieb auf dieser Basis erstmals so etwas wie eine finnische Volkstradition. Sein schriftliches Wirken hatte Einfluss auf das sich im 19. Jahrhundert bildende finnische Nationalbewusstsein…

Titelabbildung: Durfte es eigentlich nicht geben: 1902, Brief innerhalb Russlands (Estland!) mit abgestempelter Trauermarke.

