Briefmarken im Museum

Die Deutsche Post setzt gemeinsam mit der Stiftung für Post und Telekommunikation die monatliche Veranstaltungsreihe „Erstverkaufstag der Philatelie“ im Jahr 2026 reihum an den drei Standorten der Museen für Kommunika­tion (MfK) fort.

Vor Ort präsentiert jeweils ein Event-Team Philatelie der Deutschen Post die aktuellen Briefmarken des Monats, weitere Ausgaben der vergangenen Monate, einen thematischen Sonderstempel, einen Tagesstempel sowie den jeweils gültigen „Stempel des Monats“. Die folgenden Termine haben die Deutsche Post und die Museen für Kommunikation bekanntgegeben:

Termine „Erstverkaufstag der Philatelie“

• 5. März 2026 in Frankfurt/Main von 10.30 bis 17.30 Uhr

• 2. April 2026 in Berlin von 9.30 bis 16.30 Uhr

• 7. Mai 2026 in Nürnberg von 9.30 bis 16.30 Uhr

• 11. Juni 2026 in Frankfurt/Main von 10.30 bis 17.30 Uhr

• 2. Juli 2026 in Berlin von 9.30 bis 16.30 Uhr

• 6. August 2026 in Nürnberg von 9.30 bis 16.30 Uhr

• 3. September 2026 in Frankfurt/Main von 10.30 bis 17.30 Uhr

• 1. Oktober 2026 in Berlin von 9.30 bis 16.30 Uhr

• 5. November 2026 in Nürnberg von 9.30 bis 16.30 Uhr

• 3. Dezember 2026 in Frankfurt/Main von 10.30 bis 17.30 Uhr

Anzeige



Museumsstandorte

• Museum für Kommunika­tion Berlin, Leipziger Straße 16, 10117 Berlin

www.mfk-berlin.de/

• Museum für Kommunika­tion Frankfurt, Schaumainkai 53 (Museumsufer), 60596 Frankfurt am Main

www.mfk-frankfurt.de/

• Museum für Kommunika­tion Nürnberg, Lessingstraße 6, 90443 Nürnberg

www.mfk-nuernberg.de/

Dies ist ein Artikel aus der aktuellen DBZ 4/2026. Das Heft ist am 21. Januar 2026 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher. Einzelne Hefte können Sie auch im Vertrieb anfordern.

Möchten Sie regelmäßig über Neuigkeiten von unserer Seite informiert werden? Dann bestellen Sie unseren Newsletter!