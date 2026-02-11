UPU streicht Internationale Antwortscheine

Die Deutsche Post hat den Verkauf von Internationalen Antwortscheinen (International Reply Coupon, IRC) bereits am 1. Juli 2025 eingestellt, jetzt verkündete der Weltpostverein (Universal Postal Union, UPU) das weltweite Ende des IRC für den 31. Dezember 2026.

1907 bis 2026

Seit seiner Einführung am 1. Oktober 1907 begleitet der Internationale Antwortschein Generationen von Briefschreibern, Reisenden und Sammlern auf der ganzen Welt. Als „universelle Papierwährung“ ermöglicht es dem Inhaber, für das Porto eines nicht registrierten internationalen Luftpostbriefs zwischen den 192 Mitgliedsländern des Weltpostvereins zu bezahlen. „Seit fast 120 Jahren und über zehn aufeinanderfolgende Ausgaben verkörpert der IRC die Werte Universalität, Fairness und Solidarität, auf denen der Universalpostdienst basiert“, teilte ein Sprecher der UPU mit.

Dennoch haben am 17. September 2025 die UPU-Mitgliedsländer auf dem 28. Universal Postal Congress in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, beschlossen, den IRC zum 31. Dezember 2026 abzuschaffen. Diese Entscheidung sei laut UPU „ein natürlicher Fortschritt innerhalb der breiteren Transformation der internationalen Postdienste, in Übereinstimmung mit den digitalen Praktiken und der modernen Perspektive ihrer Kunden.“

Anzeige



Mehr über diese Transformation lesen Sie in der DBZ 4/2026. Das Heft ist am 21. Januar 2026 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher. Einzelne Hefte können Sie auch im Vertrieb anfordern.

Titelabbildung: Theoretisch in allen 192 Mitgliedsländern des Weltpostvereins gültig, scheiterte der praktische Einsatz nicht selten am mangelndem Wissen hinter dem Postschalter vor Ort. Hier ein Beispiel aus Tarapoto in Perú, wo der Schalterbeamte sich offenbar nicht anders zu behelfen wusste, als den IRC direkt auf den Brief zu kleben. Leider vergaß er, den Poststempel zu verwenden.

Möchten Sie regelmäßig über Neuigkeiten von unserer Seite informiert werden? Dann bestellen Sie unseren Newsletter!