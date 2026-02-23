Liechtenstein: Fünf Jahre Kryptobriefmarken

2026 hat die Philatelie Liechtenstein Anlass zum Feiern: Vor fünf Jahren, am 6. September 2021, wies die erste Kryptobriefmarke aus dem Fürstentum Liechtenstein mit dem Titel „Weitblick“ in die Zukunft.

Kryptobriefmarken sind herkömmliche physische Postwertzeichen, die über ein digitales Pendant verfügen. Bei Letzterem handelt es sich um ein Non Fungible Token (NFT), ein unverwechselbares Einzelstück. Am 1. Dezember 2022 begann die Kryptobriefmarkenserie „Fantastische Tierwesen“. Insgesamt erschienen zwölf Postwertzeichen mit witzigen Tiermotiven. Oft ließ Philatelie Liechtenstein das Motiv bis zum Ersttag im Dunkeln. Sammlern gab man vorher nur ein kleines Rätsel auf, das andeutete, um welches Tier es sich handelte. Stets war die Auflage streng limitiert und rasch ausverkauft.

Am 13. März 2025 startete eine neue Reihe Liechtensteiner Kryptobriefmarken. Ihr Titel: „Party Animals“. Vier Werte kamen auf den Markt. Auch Gemeinschaftsausgaben gehören zum Programm liechtensteinischer Kryptobriefmarken: Postwertzeichen vom 5. Mai 2025 und 19. November 2025 präsentierten in Kooperation mit der Schweizerischen Post sowohl frühlingshafte als auch winterliche Bergkulissen aus beiden Ländern…

Mehr zum Thema lesen Sie in der DBZ 5/2026. Das Heft erscheint am 25. Februar 2026. Abonnenten erhalten es immer etwas früher. Einzelne Hefte können Sie auch im Vertrieb anfordern.

