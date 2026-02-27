Åland: Schöne Schätze des Meeres

2025: In einer Umfrage unter Sammlerinnen und Sammler zur schönsten Briefmarkenausgabe aus Åland des Jahres 2025 erhielt die Ausgabe „Schätze des Meeres“ (s. DBZ 4/2025, S. 61) des Künstlers Bo Lundwall die meisten Stimmen. Der ATM-Satz fängt das Leben unter der Wasseroberfläche ein und Bos naturgetreue Motive haben viele Teilnehmende begeistert.

Ebenfalls großen Anklang fand die Friedensbriefmarke „Friedenstaube“ (s. DBZ 18/2025, S. 61), entworfen von Iris Hämmerle, die den zweiten Platz erreichte. Den dritten Platz belegte die Open-Edition-Ausgabe „Die Magische Insel“ (s. DBZ 7/2025, S. 61) von der Illustratorin Amanda Chanfreau.

