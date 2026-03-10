„Gefiederte Sozialdarwinisten“

Unwissenheit schützt vor Unsinn nicht, und so ist es eine der ältesten Kulturleistungen der Menschheit, anderen Lebewesen, deren Verhalten einem unerklärlich ist, besondere Fähigkeiten zuzuschreiben. Beispielsweise verehrten die Wikinger das Eichhörnchen als flinken Boten und Mittler zwischen den Wipfeln und den Wurzeln der Weltesche Yggdrasil. Doch wenn ein Tier von uns Menschen mit einer wirklich tragenden Rolle bedacht wurde, dann war es der Storch.

Jedes Kind kennt den Namen Adebar, besungen in Liedern und verehrt in Versdichtungen. Etymologisch geht das Wort auf die altdeutschen Begriffe „auda“ und „bera“ zurück, zu übersetzen mit „Heil“ und „tragen“. Der Storch galt also als Heilsträger oder Glücksbringer. Und da das größte Glück des Säugetierdaseins in der Fortpflanzung besteht, trägt der Klapperstorch kein abstraktes Glück zu den Menschen, sondern frischgebackenen Nachwuchs.

Dass der Storch mit dieser pittoresken Berufung zu einem prominenten Postkartenmotiv wurde, war unausweichlich. In der mündlichen Überlieferung hatte er sich längst seinen Platz verdient, auch wenn es bis heute keine Augenzeugen für seinen speziellen Lieferservice gibt…

