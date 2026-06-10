Neue Motive ohne Matrixcode entdeckt

In den ersten beiden Teilen (siehe DBZ 7/2026 und DBZ 9/2026) unserer Serie wurden die bisher bekannt gewordenen Fehler bei der Bundesdruckerei (Digitaler Wandel – Rollenproduktion) sowie die Bogenproduktion bei Bagel und Giesecke + Devrient (GDL) aus den Jahren 2021 und 2022 behandelt. Es gibt aber auch noch eine vierte Druckerei, die Briefmarken mit Matrixcode für die Deutsche Post herstellt: die niederländische Druckerei Royal Joh. Enschedé aus Haarlem (RJE).

Diese war bei Matrixcode-Fehlern bereits einmal durch einen kopfstehenden Matrixcode-Aufdruck bei der 10 Cent „Welt der Briefe“ aufgefallen, aber besonders durch die Produktion von vielen Dubletten – doppelter identischer Datamatrixcode – bei der nassklebenden Rollenmarke 110 Cent „Welt der Briefe“ (u.a. philatelie 579/September 2025).

Nun liegen nach aktuellem Forschungsstand drei verschiedene nachweisbare Produktionsfehler von Marken ohne Datamatrixcode vor. Dies betrifft in der Reihenfolge des Bekanntwerdens einmal die Produktion von selbstklebenden Rollenmarken „Welt der Briefe“ 160 Cent, außerdem selbstklebende Rollenmarken „Welt der Briefe“ 85 Cent und ganz aktuell sogar nassklebende Kleinbogen 110 Cent „Bernhard Lichtenberg“ als neuesten Fall…

Mehr zum Thema „Marken ohne Matrixcode“ lesen Sie in der DBZ 11/2026. Das Heft ist seit dem 3. Juni 2026 im Handel erhältlich. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

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Titelabbildung: Zwei Rollenmarken 160 Cent Briefdrachen ohne Matrixcode.