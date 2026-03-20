Informativ und aktuell: DBZ 7/2026

Die DBZ 7/2026 erscheint am 25. März 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Gründung des Rats der Evangelischen Kirche: Kein „weiter so!“

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Naziherrschaft in Deutschland musste sich die Evangelische Kirche in Deutschland ihrer eigenen Vergangenheit stellen. Ein „weiter so!“ war nicht möglich, so formulierte es Pfarrer Martin Nie­möller in seiner Predigt auf der Synode von Treysa, die 1945 neue Strukturen und neue Amtsträger finden wollte. Am Ende stand die Gründung des ersten Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland. Mehr von Ulrich Finger ab Seite 14.

Sammelgebiet Deutschland: Stadtbahn-Fälschungen

Auch moderne Ausgaben werden zum Schaden der Deutschen Post gefälscht, aber oft nicht entdeckt. Anders bei der Ausgabe zur Stadtbahn von Stuttgart von 2017. Eine Analyse anhand Druckdetails und UV-Licht von Bernd Hanke und Jürgen Olschimke auf den Seiten 9 und 10.

Belege früher Expeditionen: Südpolare Raritäten

Bei der Sonderauktion Polarphilatelie „Antarktische Expeditionen“ des Auktionshauses Gärtner kam die Sammlung eines langjährigen Polarphilatelisten mit zahlreichen außergewöhnlichen Stücken zur Versteigerung. Auch wer nicht mitbieten wollte, konnte als Beobachter online dabei sein, wenn um einzelne Lose ein intensiver Bieterwettstreit entbrannte. In unserer Rubrik Polarphilatelie auf den Seiten 52 und 53 vermitteln wir einen Eindruck.

Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Hintergrund: Die Hephata-Kirche in Treysa © GeorgDerReisende, eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org Abbildung Hase: © nickpanekaiassets, www.pixabay.com

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