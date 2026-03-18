Post vom Osterhasen: Osterpostfiliale 2026

Hanni Hase hat zu Ostern wieder allerhand zu tun, denn die Osterpostfiliale im niedersächsischen 27404 Ostereistedt öffnet und nimmt noch bis zum 31. März 2026 Briefe von Kindern aus aller Welt entgegen. Diese Information erreichte Ihre DBZ noch rechtzeitig für die kommende Ausgabe.

Seit 23. Februar 2026 bis zum Einsendeschluss am 31. März 2026 können Interessierte an die Osterpostfiliale der Deutschen Post in Ostereistedt schreiben. Um die Beantwortung der Post kümmert sich der Osterhase höchstpersönlich, tatkräftig unterstützt von einem kleinen Team. Jeder Brief, der bis zum 31. März eingeht, wird beantwortet. Anschrift: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt. Wichtig: Damit der Osterhase weiß, wohin er seine Antwort schicken soll, muss die Absenderadresse gut lesbar vermerkt sein. Als Daten für die Sonderstempel wurden der 12. März 2026 und der 26. März 2026 festgelegt. Die für die Aktion vorgesehenen Briefmarken hat Hanni noch nicht verraten.

Titelabbildung: Antwort­umschlag 2026 für Post von Hanni Hase.