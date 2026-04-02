Neuheiten April 2026: Sehenswürdigkeiten, Geschichte und Entdeckungen

Sehenswürdigkeiten in Deutschland: Krämerbrücke in Erfurt, Lüneburger Heide

Im Rahmen seiner Ausgabe vom 2. April 2026 setzt das Bundesministerium der Finanzen seine Serie „Sehenswürdigkeiten in Deutschland“ fort. Chayenn Gutowski gestaltete eine Sondermarke, auf der die Krämerbrücke in Erfurt, der Hauptstadt des deutschen Bundeslandes Thüringen, zu sehen ist. Auf 120 Metern erstreckt sie sich über den Fluss Gera. Es handelt sich um die längste mit Häusern bebaute Brücke in Europa.

Die Krämerbrücke wurde im Jahr 1325 fertiggestellt. Ihren Namen trägt sie, weil sie als Handelsplatz für Stoffe, Gewürze und Schmuck, Glas, Reis, Rosinen und Feigen diente. Schon 1156 erwähnte eine Urkunde eine „Brücke der feilgebotenen Dinge“, lateinisch „pons rerum venalium“, die über die Gera führte. Sie bestand nicht aus Stein, sondern aus Holz.

Nach einem Brand im Jahr 1472 wurde die Krämerbrücke bis 1486 auf 26 Meter erweitert. Robuste Wohnhäuser, Werkstätten und Geschäfte aus Fachwerk wurden errichtet.

Am östlichen Ende der Krämerbrücke steht die Ägidienkirche. Urkundlich erwähnt wurde sie erstmals im Jahr 1110. Die westlich gelegene Benediktskirche wurde 1810 abgerissen.

Seit 1996 ist die Stiftung Krämerbrücke für die Krämerbrücke zuständig. Dies umfasst die Instandhaltung des Bauwerks. Außerdem soll die Brücke Handwerksbetrieben, Antiquariaten und Schmuckläden, Ateliers und Galerien dienen, die zu ihrem historischen Charakter passen.

Im Bundesland Niedersachsen, nahe der Hauptstadt Hannover sowie bei Hamburg und Bremen liegt die Landschaft der Lüneburger Heide. Ihren Namen bezieht sie von der Stadt Lüneburg.

Auf den eher trockenen Geestböden der Lüneburger Heide gedeihen Pflanzen aus der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae): kleine Bäume und Sträucher, z. B. Besenheide (Calluna vulgaris), Gemeiner Wacholder (Juniperus communis) und Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa). In den Wäldern der Lüneburger Heide wachsen vor allem Kiefern. Bei der Gemeinde Bispingen steht der Wilseder Berg, mit 169,2 Metern die höchste Erhebung der Lüneburger Heide.

Die Flüsse der Lüneburger Heide münden in die Elbe, etwa die Ilmenau, und in die Aller, z. B. die Ise. Lediglich die Wümme fließt in die Weser.

Der Naturpark Lüneburger Heide umfasst 22 Naturschutzgebiete und eine Fläche von 26,440 Hektar. Hinzu kommen 50 Landschaftsschutzgebiete. Der Naturpark Südheide hat eine Fläche von 480 Quadratkilometern. Fünf Prozent davon sind Natur-, 90 Prozent Landschaftsschutzgebiet.

Entwurf: Chayenn Gutowski, Bildnachweis: © Gabriele Rohde/Adobe Stock

Ersttag: 2. April 2026

Wert: je 95 Cent

Michel-Nr.: 3961 (Krämerbrücke Erfurt), 3962 (Lüneburger Heide)

Philotax-Nr.: 3836, 3837

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105596 (Krämerbrücke Erfurt), 151105597 (Lüneburger Heide)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig (Krämerbrücke Erfurt),

Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach (Lüneburger Heide)

Größe: je 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: grün, Angabe der geografischen Lage, „Die Krämerbrücke Erfurt“ (Krämerbrücke Erfurt), lila, Angabe der geografischen Lage, „Die Lüneburger Heide Niedersachsen“ (Lüneburger Heide)

100. Geburtstag Queen Elisabeth II.

Am 21. April 2026 jährt sich der Geburtstag Königin Elisabeth II. zum 100. Mal. Als Elisabeth Alexandra Mary Windsor, Prinzessin von York, kam sie im Londoner Stadtteil Mayfair zur Welt. Sie starb am 8. September 2022 auf Balmoral Castle in Aberdeenshire, einer der 32 Council Areas Schottlands.

Elisabeth II. war das Oberhaupt weiterer Staaten des Commonwealth: Antigua und Barbuda, Australien, Bahamas, Belize, Grenada, Jamaika, Kanada, Neuseeland, Papua Neuguinea, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Salomonen und Tuvalu. In der Geschichte der britischen Monarchie blieb kein Herrscher so lange im Amt wie Elisabeth II.

Elisabeths Vater wurde am 14. Dezember 1895 als Albert Frederick Arthur, Herzog von York, in York Cottage geboren, einem Landhaus in der englischen Grafschaft Norfolk. Er stammte aus dem Adelshaus Windsor.

Alberts Bruder dankte am 11. Dezember 1936 als König Edward III. ab, um die zweifach geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten. Als Nachfolger wurde Albert am 12. Mai 1937 gekrönt. Er wählte den Namen König George VI. Am 6. Februar 1952 starb er an seinem Geburtsort.

Elisabeths Mutter wurde unter dem Namen Elisabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon am 4. August 1900 in London geboren. Oft „Queen Mum“ genannt, starb sie am 30. März 2002 auf Windsor Castle in der englischen Grafschaft Berkshire.

Elisabeths Schwester, Prinzessin Margaret, kam am 21. August 1930 auf Glamis Castle in der schottischen Council Area Angus zur Welt. Sie starb am 9. Februar 2002 in der englischen Hauptstadt.

Am 20. November 1947 heiratete Elisabeth Prinz Philip, Duke of Edinburgh. Er starb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren. Die beiden hatten vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward. Charles, Prince of Wales, wurde am 14. November 1948 im Londoner Buckingham Palace geboren. Mit 73 Jahren wurde er am 6. Mai 2023 als ältester Thronfolger der Geschichte Großbritanniens gekrönt.

Entwurf: Thomas Steinacker, Bildrechte: © NASA/Bill Ingalls

Ersttag: 2. April 2026

Wert: 125 Cent

Michel-Nr.: 3963

Philotax-Nr.: 3838

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105581

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: organge, weiß

50 Jahre Georg-Forster-Station

Am 21. April 1976 nahm die Deutsche Demokratische Republik (DDR) in der Antarktis die Georg-Forster-Station in Betrieb. Sie stellte ein Basislaboratorium der Akademie der Wissenschaften der DDR dar.

Den Namen „Georg-Forster-Station“ erhielt die Forschungseinrichtung erst 1987. Er würdigte den Naturforscher, Ethnologen und Reiseschriftsteller Georg Forster. Zwischen 1772 und 1775 nahm er an der zweiten Weltumsegelung des britischen Seefahrers James Cook teil. Forster war der erste Mensch aus Deutschland, der die Antarktis betrat.

Die Georg-Forster-Station diente wissenschaftlichen Projekten aus den Bereichen Physik und Geophysik, Geologie und Meteorologie. Dazu zählten Ozonmessungen, mit denen die Entwicklung des Ozonlochs in der antarktischen Stratosphäre. 1993 wurde die Georg-Forster-Station demontiert. Über 100 Wissenschaftler und Techniker waren dort tätig.

Georg Forster kam am 27. November 1754 in Nassenhuben zur Welt, das dem Königreich Polen unterstand. In der Gegenwart heißt das Dorf Mokry Dwór und gehört zur polnischen Woiwodschaft Pommern.

Die britische Royal Navy engagierte Forsters Vater Johann Reinhold Forster für die zweite Südseefahrt Kapitän Cooks. Er sollte die geografischen, botanischen und astrologischen Erkenntnisse der Entdeckungsreise dokumentieren. Georg fuhr als Assistent und Zeichner mit.

Das Schiff „Resolution“ brach am 13. Juli 1772 in Plymouth, Grafschaft Devon, auf. Bis zum 30. Juli 1775 durchquerte sie den Südatlantik, den Indischen Ozean, die Antarktis sowie den Südpazifik und passierte Kap Hoorn. Georg Forster beschrieb in Europa unbekannte Pflanzen. Nicht nur lernte er Sprachen polynesischer Inselbewohner, auch beobachte er ihre Gesellschaften hinsichtlich Religion und Status, Kleidung und Wohnen. 1777 veröffentlichte der Londoner Verleger Benjamin White Forsters Reisebericht „A Voyage Round The World“. Unter dem Titel „Reise um die Welt“ erschien es 1778 beim Berliner Verlag Haude und Spener.

Forster lehrte am Collegium Carolinum in Kassel, heute Bundesland Hessen, sowie an der Schola Principis in der heutigen Hauptstadt Litauens, Vilnius. 1788 erhielt er eine Stelle als Oberbibliothekar der Universität Mainz in der heutigen Hauptstadt des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Der Anhänger der freiheitlichen und demokratischen Ideen der Französischen Revolution starb am 10. Januar 1794 in Paris.

Entwurf: Laucke Siebein

Ersttag: 2. April 2026

Wert: 180 Cent

Michel-Nr.: 3964

Philotax-Nr.: 3839

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105582

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé, Haarlem

Größe: 34,60 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Quadrate aus grauen Linien

Abbildungen: © Deutsche Post AG