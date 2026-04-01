Wichtige Änderung bei der Post ab sofort

Die Deutsche Post hat heute überraschend eine neue Regelung zur Portoanpassung bekannt gegeben:

Portoerhöhungen treten ab sofort nur noch einmal täglich um exakt 12:00 Uhr in Kraft.

Das bedeutet:

Wer seine Briefe vor 12 Uhr einwirft, zahlt noch den alten Preis.

Wer nach 12 Uhr dran ist, muss bereits das neue Porto verwenden.

Grund für die Maßnahme sei laut Unternehmenssprecher eine „bessere Synchronisation mit der Mittagspause der Briefzentren“.

Experten raten daher:

Briefe am besten vormittags verschicken!

Ob und wann es zur nächsten Anpassung kommt, wird – wie üblich – kurzfristig gegen 11:59 Uhr entschieden.