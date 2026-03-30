MünzenMarkt 53 – ePaper

In diesen Zeiten könnte man sich folgende Szene vorstellen: Ein Sammlerkollege sitzt mit einer Lupe bewaffnet vor seinem Tresor und betrachtet fast schon philosophisch eine alte Silbermünze. Hat er eine besonders seltene Prägung entdeckt? „Nein, ich rechne gerade aus, wie viele Wocheneinkäufe dieser kleine Kerl hier beim aktuellen Silberkurs wert ist – und ob ich ihn lieber streicheln oder zur Schmelze bringen soll.“

Das Schmunzeln über diese Szene verdeckt jedoch eine Entwicklung, die uns alle gerade ziemlich ins Schwitzen bringt. Wir leben in Zeiten, in denen das „Hobby“ plötzlich zum „Hochleistungsinvestment“ geworden ist. Gold und Silber klettern die Preiskurve nach oben, als wollten sie den Mount Everest ohne Sauerstoffmaske bezwingen – auch wenn der Kursanstieg sich inzwischen etwas abgeflacht hat.

Das hat kuriose Folgen für unsere Sammlergewohnheiten: Wer früher entspannt nach Schnäppchen stöberte, braucht heute fast schon einen Security-Dienst und ein mobiles Labor, um sicherzugehen, dass das Objekt der Begierde echt ist – und bezahlbar bleibt…

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Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen MünzenMarkt 53.

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