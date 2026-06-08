Gemeinschaftsausgabe: Krypto-Kühe III

Am 8. Mai 2025 veröffentlichten die Schweizerische Post und Philatelie Liechtenstein eine Gemeinschaftsausgabe: Die „Crypto Stamp CHLI“ zeigte eine Kuh vor einem Gebirge und einem Schloss. Bei der „Crypto Stamp CHLI 2.0“ vom 19. November 2025 (siehe DBZ 24/2025, S. 56) wurde das Motiv in eine winterliche Szenerie verwandelt. Hielt man die Schweizer und Liechtensteiner Kryptomarken aneinander, ergaben sie ein vollständiges Bild.

Heute, am 8. Juni 2026 folgte die „Crypto Stamp CHLI 3.0“. Anders als bei den zwei vorangegangenen Ausgaben erschienen nicht separate Postwertzeichen: Die Kryptobriefmarken tragen die Ländernamen „Liechtenstein” und „Helvetia” und sind in beiden Staaten gültig.

Das Motiv ergänzten die zwei Postunternehmen: Zu sehen ist ein Grill, auf dem Steaks und Gemüse zubereitet werden.

Erneut ist die Kryptobriefmarke in sechs Versionen erhältlich: in blauer, grüner und gelber Farbe, in Pink sowie in den Farben eines Regenbogens.

Titelabbildung: © Post CHm Netz AG, © Philatelie Liechtenstein

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