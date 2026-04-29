Schallplattenmarke aus Liechtenstein

Für den 1. Juni 2026 hat Philatelie Liechtenstein eine besondere Ausgabe angekündigt: Eine Briefmarke, deren schallplattenähnliche Rillenstruktur die Wiedergabe eines kurzen Musikstücks auf einem herkömmlichen Plattenspieler ermöglicht. Bei dem Sonderpostwertzeichen handelt es sich um einen funktionierenden Tonträger. Es erscheint in einer limitierten Auflage und stellt ein außergewöhnliches Sammlerstück dar.

Die Schallplattenmarke trägt das Stück „S’isch egal“. Es stammt aus der Liedersammlung der Pepi-Frommelt-Stiftung. Der Komponist und Dirigent Pepi Frommelt (1935–2019) leitete die Liechtensteinische Musikschule in Vaduz, dem Hauptort des Fürstentums. Er trug eine umfangreiche Sammlung Liechtensteiner Musik zusammen. Die ältesten Kompositionen stammen aus dem Jahr 1830. Frommelts Kinder Clarissa und Stefan gründeten 2021 die Pepi-Frommelt-Stiftung. Sie soll die von Frommelt gesammelte Musik bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dazu beauftragt die Stiftung Musiker, Arrangements zu erstellen und Aufnahmen zu machen. Auf der neuen Briefmarke von Philatelie Liechtenstein ist eine Aufnahme der Band The Peps zu hören. Sie interpretierte das Lied „S’isch egal“ neu. Die Formation hat sich darauf spezialisiert, ältere Musik in moderner Art aufzubereiten.

Innovatives Sammlerstück

Auf der Schallplattenmarke von Phil­atelie Liechtenstein befindet sich ein QR-Code (Quick Response Code). Wenn Sammler ihn scannen, erklingt „S’isch egal“. Auch im Webshop von Philatelie Liechtenstein können Sammler das Lied anhören. Die Schallplattenmarke erscheint unter dem Titel „Liader us der Oberteli“. In liechtensteinischer Mundart bedeutet dies „Lieder aus dem Speicher“: ein Verweis darauf, dass Pepi Frommelt viele Musikstücke auf Dachböden von Wohnhäusern fand. Die Schallplattenbriefmarke der Philatelie Liechtenstein ist unsere Marke des Monats Mai.

Die Briefmarke des Monats Mai 2026 wurde in der DBZ 9/2026 vorgestellt. Das Heft ist seit dem 29. April 2026 im Handel erhältlich. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

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Titelabbildung: Philatelie Liechtenstein