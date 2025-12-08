Informativ und aktuell: DBZ 24/2025

Die DBZ 24/2025 erscheint am 8. Dezember 2025 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Alte Völklinger Hütte: Alte Hallen, neues Leben

Das Saarland beherbergt eines der wichtigsten Zeugnisse der industriellen Entwicklung Deutschlands: die Alte Völklinger Hütte. Das Stahlwerk war 1996 das erste Industriedenkmal, das in den Rang einer Welterbestätte erhoben wurde. Die Produktion stand bereits seit den 70er-Jahren auf der Kippe, der Strukturwandel tat ein Übriges. Seitdem ist viel passiert, auch philatelistisch, weiß Wilfried Lerchstein: ab Seite 12.

Wahl der Schönsten 2025: Wer ist Ihre Favoritin?

Im Mittelhefter dieser Ausgabe rufen wir zur Wahl der schönsten Bund-Briefmarke des Jahres 2025 auf. Wieder stehen ganz unterschiedliche Motive und Gestaltungen zur Auswahl – wir sind gespannt, wie Sie sich entscheiden! Um teilzunehmen, senden Sie uns bitte Ihre Stimmkarte mit der Nummer der Marke bis zum 31. Januar 2026 zu. Auf der Rückseite der Karte finden Sie drei Fragen, um deren Beantwortung wir Sie herzlich bitten.

Außerdem hat das Bundesministerium für Finanzen das Ausgabeprogramm für 2026 und die geplanten Ausgaben für 2027 vorgestellt. Die Pläne für 2027 finden Sie auf den Deutschland-Aktuell-Seiten dieser Ausgabe und im Internet, das Programm für 2026 kam erst nach Redaktionsschluss und steht in DBZ 1/2026.

Dazu gibt es Neuigkeiten, Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Hintergrund: Das Edelstahl-Walzwerk in Völklingen (1920) © Röchling-Gruppe, eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

