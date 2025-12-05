AuktionatorenSpezial 2025 – ePaper

In einer Zeit, in der viele klassische Sammelgebiete vor der Herausforderung stehen, sich in einer zunehmend digital dominierten Welt zu behaupten, haben die internationalen Auktionshäuser bewiesen, dass Begeisterung, Expertise und Vertrauen nach wie vor tragende Säulen des Marktes sind. Das Auktionsjahr 2025 hat die Märkte der Philatelie und Numismatik zum Teil recht unterschiedlich geprägt – und einmal mehr gezeigt, dass sich Tradition und Wandel in diesen beiden Sammlerbereichen auf faszinierende Art begegnen.

Im Bereich der Philatelie war 2025 ein Jahr der Differenzierung. Der Beginn verlief äußerst zäh, die politischen Unsicherheiten im Weltgeschehen wie auch innerhalb Europas spiegelten sich in der Bundesrepublik in starker Kaufzurückhaltung. Geringe Zuschlagsquoten zogen sich bis ins späte Frühjahr, bevor wieder Signale der Erholung zu erkennen waren.

Inzwischen muss man konstatieren, dass die Unsicherheiten zum Normalzustand geworden sind. Wer weiter qualitativ anspruchsvoll sammeln möchte, muss sich frei vom Tagesgeschehen machen. Dabei kann, darf und soll das Sammeln eine Hilfe und Unterstützung darstellen – zu sehen, wie sich Geschichte in den Stücken spiegelt, die aus Zeiten stammen, in denen Menschen oftmals noch weitaus schwierigere Verhältnisse überstanden haben…

Mehr dazu lesen Sie im neuen AuktionatorenSpezial 2025, das der aktuellen DEUTSCHEN BRIEFMARKEN-ZEITUNG beiliegt.

Alle Artikel des neuen Heftes finden Sie auch hier in unserem ePaper. Sie können Ihr AuktionatorenSpezial 2025 in Papierform auch ab dem 31. Dezember 2025 bei unserem Vertrieb unter 0551 / 901-520 oder per E-Mail bestellen und erhalten es dann kostenlos direkt nach Hause geschickt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen AuktionatorenSpezial 2025.