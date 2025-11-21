Das Ausgabeprogramm 2027: Die Themen

Ungewöhnlich früh, nämlich bereits am 13. November 2025, hat das Bundesministerium für Finanzen die Themen für die 52 Briefmarken des Jahres 2027 veröffentlicht. Der Programmbeirat beim Bundesministerium der Finanzen hatte sie aus zahlreichen Vorschlägen ausgewählt, die Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen eingereicht hatten. In der Serie „Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ wird demnach im kommenden Jahr Anna Beyer (1909–1991) gewürdigt. Mit der Ausgabe einer Marke für Regina Jonas zu ihrem 125. Geburtstag wird zudem an die Frau erinnert, die als erste weltweit zur Rabbinerin ordiniert wurde. Vor 100 Jahren war Deutschland mit in einer Vorreiterposition bei der sozialen Absicherung. Aus diesem Anlass wird an die Einführung der Arbeitslosenversicherung und an den gesetzlichen Mutterschutz erinnert.

Darüber hinaus stehen im Jahr 2027 einige runde Jubiläen und Geburtstage an, die besondere gesellschaftliche Bedeutung für Deutschland haben. Das betrifft etwa den 250. Geburtstag von Carl-Friedrich Gauß, den 150. Geburtstag von Hermann Hesse, den 100. Geburtstag von Günter Grass und Hans-Dietrich Genscher sowie den 75. Geburtstag von Tamara Danz.

Die Euro-Bargeldeinführung, die sich 2027 zum 25. Mal jährt, wird ebenfalls mit einer Briefmarke gewürdigt werden. Auch 2027 wird es mehrere Plus-Marken geben. Das Besondere dabei ist, dass mit den zusätzlichen Centbeträgen verschiedene gemeinnützige Projekte unterstützt werden.

Das Programm 2027 in der Übersicht:

ISBN: 978-3-95402-500-8Preis: 82,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Plusmarken Serie „Für die Wohlfahrtspflege“ zur Unterstützung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. : Tierkreiszeichen – Feuer: Widder / Löwe / Schütze 3 Serie „Für den Sport“ zur Unterstützung der Stiftung Deutsche Sporthilfe: 60 Jahre Deutsche Sporthilfe – Leistung, Fairplay, Miteinander 3 Serie „Für die Jugend“ zur Unterstützung der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. : Historische Polizeiautos 3 Serie „Tag der Briefmarke“: Kostbarkeiten der Philatelie: 175 Jahre erste Briefmarken für das Großherzogtum Oldenburg 1 Serie „Weihnachten“ zur Unterstützung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. : Kirchenfenster 1 Serienthemen Serie „Europa“: Street Art 1 Serie „Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“: Anna Beyer (1909-1991) 1 Serie „Außergewöhnliche Bäume“: Bräutigamseiche 1 Serie „Beliebte Haustiere“: N.N. 1 Serie „Beliebte Urlaubsziele der Deutschen“: Italien 1 Serie „Der Mensch als Entdecker“ – Kryptomarken: N.N., N.N. 2 Serie „Ehrenamt in Deutschland“: Pfadfinder 1 Serie: „Helden der Kindheit“: Tabaluga / Die Olchis 2 Serie „Legenden der Pop-/Rockmusik“: Prince 1 Serie „Schmetterlinge“: N.N. 1 Serie „Sehenswürdigkeiten in Deutschland“: N.N., N.N. 2 Serie „Wissenschaften – Glow in the Dark“: Paläontologie 1 Serie „Zeitreise Deutschland“: Frankfurt am Main 1

