MünzenMarkt 41 – ePaper

Erinnern Sie sich noch an die Aufregung, als der Euro kam? Gemeint ist natürlich das Euro-Bargeld, denn die Einführung des Euro als Buchgeld ging doch an den meisten von uns unbemerkt vorbei. Schon Monate vorher berichteten die Medien darüber, aber real wurde die Geschichte erst im Sommer, ungefähr zu der Zeit, als am 26. Juli 2001 die Goldmark auf den Markt kam. Es handelte sich um ein absolutes Novum: Die Goldmark war nicht nur die erste Goldmünze der BRD, es war gleichzeitig die erste reine Sammlermünze, also eine Münze, von der es keine Version gab, die für den Umlauf ungeeignet war. Mit ihr passte sich die Deutsche Bundesbank der Ausgabepraxis der großen Münzstätten im Ausland an…

Mehr dazu und zur Einführung des Euro in Kroatien lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des MünzenMarkt. Den MünzenMarkt 41 können Sie hier als ePaper lesen.

Sie können Ihren MünzenMarkt 41 in Papierform auch bei unserem Vertrieb unter 0551 / 901-520 oder per E-Mail bestellen und erhalten ihn dann kostenlos direkt nach Hause geschickt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen MünzenMarkt 41.