Maschinen-Serienstempel 1946 bis 1964

in Deutschland

by Birgit Freudenthal

Zw√∂lf Jahre ‚Äď so lange mussten sich die stempelinteressierten Sammlerfreunde gedulden, bis die Maschinen-Serienstempel der Westzonen und der Bundesrepublik von 1946 bis 1964 fertig √ľberarbeitet und erg√§nzt in einem eigenen Band vorliegen. Das Ergebnis √ľberzeugt nicht nur mit der schon gewohnt guten und √ľbersichtlichen Auflistung ¬≠aller zusammengetragenen Stempel ‚Äď 431 an der Zahl. Wo m√∂glich, l√§sst Helmut Oeleker als Bearbeiter weitere Informationen zu fr√ľheren Bearbeitern, wichtigen Zutr√§gern oder Mitgliedern der Poststempelgilde einflie√üen. Dies erscheint nicht nur sympathisch, ganz nebenbei erf√§hrt der Leser auch etwas √ľber die Entstehungs- und Werkgeschichte des Katalogs.

Dabei geht es f√ľr die Sammelnden um eine zeitgeschichtlich √ľberaus spannende Zeit: Die junge Bundesrepublik entwickelte sich, und vieles an Zeitkolorit spiegelt sich in den Themen, Motiven und Texten der Serienstempel wider. Auf konkrete Preisangaben¬† haben Bearbeiter und Herausgeber verzichtet, als Anhaltspunkt f√ľr die Einordnung mancher Belege nimmt man den Gro√übuchstaben ‚ÄěR‚Äú zu Hilfe; wobei das dreifache ‚ÄěR‚Äú f√ľr sehr seltene Stempel und einen entsprechenden Liebhaberpreis steht.

Anzeige MICHEL

Deutschland-Spezial 2022 ‚Äď Band 2

ISBN: 978-3-95402-402-5

Preis: 94,00 ‚ā¨

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-402-5Preis: 94,00 ‚ā¨Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.

Der Band versucht, möglichst viele aufkommende Fragen zu beantworten; dazu gehören Laufzeit, alle vorkommenden Postorte, in denen der jeweilige Stempel eingesetzt war, Betriebsarten u.v.m. Aufgeräumt wurde die Nummerierung, die jetzt analog zum bereits seit 2009 vorliegenden Band der Sowjetischen Besatzungszone und der Deutschen Demokratischen Republik bis 1990 vorgenommen wurde. Die bisherigen Bochmann-Nummern sind in Klammern hinzugesetzt.

Katalog der deutschen Gelegenheitsstempel ‚ąí Die Maschinenserienstempel der Westzonen und der Bundesrepublik Deutschland 1946 bis 1964. Julius Bochmann, erg. u. bearb. v. Helmut Oeleker. Bd. 1701 d. Neuen Schriftenreihe d. Poststempelgilde. Format DIN A5, 230 Seiten brosch., √ľber 500 Abb. in s/w + in Farbe. Preis: 18 Euro, f√ľr Mitglieder der Poststempelgilde und des B√ľcherrings (Poststempelgilde, Neues Handbuch + Infla Berlin) 15 Euro + Porto. Bezug: Literaturstelle der Poststempelgilde, Grabbeweg 36a, 59494 Soest, Tel. 02921 / 82351, E-Mail: info@poststempelgilde.de.