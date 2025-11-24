Informativ und aktuell: DBZ 23/2025

Die DBZ 23/2025 erscheint am 24. November 2025 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Portugals ehemalige Kolonien: Verschiedene Strategien

Haben Sie schon mal von den PALOP-Staaten gehört? Vermutlich nicht – sie stehen für: „Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa“ – Länder Afrikas mit Amtssprache Portugiesisch. Vor 50 Jahren erhielten die afrikanischen Kolonien Portugals ihre Unabhängigkeit. Damit begann für Sammler eine spannende Zeit. Reinhard Küchler über die Ausgabepolitik und deren Hintergründe, ab Seite 12.

Erste Marken auf italienischem Boden: Lombardei und Venetien

Das „Mutterland“ schritt voran: Das habsburgische Österreich, Mitglied im deutsch-österreichischen Postverein, plante vor 175 Jahren eigene Briefmarken. Die Lombardei gehörte wie Venetien mit der ehemaligen Handelsrepublik Venedig dazu, doch statt Kreuzer lauteten die Werte auf „Centes“. Was dahintersteckt und wie die erste Markenausgabe auf italienischem Boden aussah, darüber berichtet Michael Burzan ab Seite 18.

