Zustelldienste: Voller Einsatz vor dem Fest

Wie jedes Jahr erwarten Deutsche Post, DHL und weitere Zustelldienste im November und Dezember ein besonders hohes Sendungsaufkommen bei Briefen und Paketen. Deutsche Post und DHL sind laut eigener Aussage in Deutschland schon jetzt sehr gut auf das Weihnachtsgeschäft 2025 vorbereitet.

Um die steigenden Mengen zu bewältigen, hat DHL rund 10000 zusätzliche Aushilfskräfte eingestellt. Sie unterstützen die über 150 000 Mitarbeitenden in den Sortierzentren und bei der Zustellung. Zudem wurden 11 000 zusätzliche Fahrzeuge angemietet. An den Spitzentagen sind deutschlandweit rund 14 800 Paketzustelltouren geplant, das sind etwa 5000 mehr als an einem normalen Tag. Ergänzt wird das Angebot durch flexible Abendtouren und Direktfahrten zu Packstationen.

„Intensivste Zeit des Jahres“

„Die Vorweihnachtszeit ist für uns die intensivste Zeit des Jahres – und für unsere Kundinnen und Kunden eine besonders wichtige. Deshalb beginnen unsere Vorbereitungen bereits im Frühjahr“, erklärt Nikola Hagleitner, Vorständin für den deutschen Post- und Paketbereich der DHL Group. Sie ergänzt: „Die Vorweihnachtszeit ist für unsere Geschäftskunden und für uns als Logistikpartner besonders anspruchsvoll. Der boomende Online-Handel und stark schwankende Sendungsmengen, insbesondere rund um Black Friday und Cyber Week, stellen hohe Anforderungen an Planung und Steuerung.“

Damit alle Sendungen rechtzeitig zum Fest ankommen, empfiehlt DHL einen frühzeitigen Versand und rechtzeitige Online-Bestellungen. Nachfolgend die wichtigsten Fristen im Überblick:

Pakete und Standardbriefe innerhalb Deutschlands: spätestens am 20. Dezember 2025 einliefern.

Einschreiben und nationale DHL Express-Sendungen: spätestens am 22. Dezember 2025 verschicken.

Internationale Sendungen: je nach Zielland gelten deutlich frühere Einlieferfristen

Alle wichtigen Fristen im Überblick und zusätzliche Informationen stehen unter www.dhl.de/weihnachten online.

Titelabbildung: Sortierzentrum in der Vorweihnachtszeit (Foto: Deutsche Post DHL).

