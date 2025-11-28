Die Christkindpostfiliale am Christkindlplatz 1 in 21709 Himmelpforten beantwortet in diesem Jahr wieder eingehende Post an das Christkind mit einem Schreiben, das in einem eigens hierfür produzierten Plusbrief mit eingedruckter Marke Individuell zu 95 oder 125 Cent verschickt wird. In den vergangenen Jahren hatte man anstelle einer solchen Ganzsache auf den Antwortbriefen eine aufgeklebte Weihnachtsmarke verwendet.

Die aufgedruckten Stempel tragen die Daten 28.11. 2025, 9.12. 2025, 16.12. 2025 oder 24.12. 2025. Auf Briefen für Empfänger im Ausland ist zusätzlich der blaue Aufkleber „Priority“ gedruckt und sie sind mit 125 Cent frankiert. Diese Plusbriefe aus Himmelpforten dienen wohlgemerkt allein zur Beantwortung an die eingangs genannte Adresse geschickter Briefe an das Christkind. Man kann sie nirgends kaufen.

In 16798 Himmelpfort verschickt man wie in den Vorjahren keine Plusbriefe Individuell, sondern klebt wieder Briefmarken auf die Umschläge der Antwortbriefe. Die Anschriften aller Weihnachtspostfilialen der Deutschen Post sowie die Stempeldaten stehen in den Stempelmeldungen Ihrer aktuellen DBZ.