Weihnachtspost: Umfangreiches Angebot der Deutschen Post zum Weihnachtsfest 2023

F√ľr die Weihnachtszeit hat die Deutsche Post wie in den vergangenen Jahren zahlreiche Sonderstempel sowie einige Maschinenstempel aufgelegt. Dar√ľber hinaus beantworten ehrenamtliche Teams in einigen Post√§mtern an eigens hierf√ľr eingerichtete Adressen geschickte Weihnachtspost mit einem vorbereiteten Antwortschreiben, dessen Versandumschlag dann ebenfalls den dort ausgegebenen Sonderstempel tr√§gt.

Plusbriefe Individuell

F√ľr die Weihnachtspost√§mter in 16798 Himmelpfort und 21709 Himmelpforten hat die Deutsche Post sogar wieder eigene ‚ÄěPlusbriefe Individuell‚Äú aufgelegt, also Ganzsachen mit individuellen Briefmarken als Wertstempel, mit denen Post an Christkind und Weihnachtsmann beantwortet wird. Diese Umschl√§ge gibt es wohlgemerkt nirgends zu kaufen, sie dienen allein der Beantwortung von an die beiden genannten Weihnachtspost√§mter geschickte Karten und Briefe. Alle Adressen sowie Abbildungen der Sonderstempel stehen in Ausgabe 12/2023 des BRIEFMARKEN SPIEGEL in der Rubrik ‚ÄěStempel Deutschland‚Äú. Die neue¬†Ausgabe erscheint am 24. November.

