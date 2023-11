Der neue BMS 12/2023 ist da

Liebe Leserinnen und Leser,

die neue Ausgabe ist am 24. November 2023 erschienen ‚Äď hier der Inhalt:

Christliches Zypern

Unser Thema des Monats f√ľhrt in dieser Ausgabe ab Seite 28 auf die Mittelmeer¬≠insel Zypern, wo sich das Christentum fr√ľh verbreiten konnte. Davon zeugen bis heute zahlreiche Kirchen und Kunstwerke, die Reisende aus aller Welt in ihren Bann ziehen. Wie Dietrich Ecklebe in seinem Beitrag zeigt, gibt die Post Zyperns in jedem Jahr Weihnachtsbriefmarken mit solchen Motiven heraus, die zu einer thematischen Sammlung einladen.

Weltraumphilatelie: Thomas Mattingly

Belege der Weltraumphilatelie, mitunter gestempelt in einem Weltraumzentrum, erinnern an H√∂chst¬≠leistungen von Mensch und Technik. Thomas K. Mattingly II. sollte 1970 urspr√ľnglich zur Besatzung von Apollo 13 geh√∂ren, musste aber wegen einer bef√ľrchteten Infektion auf der Erde bleiben. Dann half er, eine Katastrophe zu verhindern;‚Äąab Seite 38.

Weihnachtspost:‚ÄąStempel, Post√§mter, Plusbriefe

Die Deutsche Post bringt zum Weihnachtsfest wieder zahlreiche Sonderstempel heraus. Dar√ľber hinaus werden an einigen Orten Weihnachtspost√§mter eingerichtet, in denen ehrenamtliche Teams Weihnachtspost aus aller Welt beantworten. Abbildungen, Anschriften und weitere Details finden Sie auf den Seiten 7, 26 und 27.

√úbrigens: Mit einem¬†Abonnement¬†erhalten Sie den BRIEFMARKEN SPIEGEL etwas fr√ľher und sparen auch noch Geld. Probehefte erhalten Sie¬†im Verlag, ein ePaper k√∂nnen Sie beispielsweise hier¬†bekommen.

Mehr zum aktuellen Heft verrät Ihnen ein Blick in das Inhaltsverzeichnis: Bildnachweis: www.pixabay.com