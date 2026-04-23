Benefizauktion: 160 Lose für guten Zweck

Suchen Sie noch alte Zeitschriften? Beispielsweise die Jahrgänge 1895 bis 1904 der Mitteldeutschen Philatelisten-Zeitung oder die Jahrgänge 1960 bis 1990 der Ganzsache? Fehlt noch Dr. Karl Zangerles „Handbuch der Auslandstaxen der süddeutschen Postgebiete“ in Ihrer Bibliothek oder Dr. Friedrich Steuers „Handbuch und Katalog der deutschen Kolonialvorläufer“?

Dann sollten Sie sich den Sonderkatalog zur Benefiz­auktion von Aix-Phila am 5. Mai anschauen. Das Tradi­tionshaus unterstützt an diesem Tag die Philatelistische Bibliothek Hamburg mit dem Ausruf von Literatur aus ihrem Dublettenbestand. 160 Lose aus den verschiedenen Gebieten der Philatelie kommen unter den Hammer. Die Schätzpreise fallen gering aus, sowohl das Auktionshaus als auch die Bibliothek hoffen natürlich auf Bieterwettrennen mit entsprechenden Zuschlägen. Diese kommen der Arbeit der Bibliothek zugute, der die Kosten davongaloppieren. Vor allem die Miete und die Mietnebenkosten verschlingen Unsummen. Eine Bibliothek kann man ja allein schon wegen des Gewichtes der Literatur und der Regale nicht in jedem Gebäude unterbringen. Auch müssen die Räume natürlich so geschnitten sein, dass sie Regalreihen vertragen. Folglich kommen nur wenige Angebote infrage. Das treibt die Mietkosten in die Höhe. Die Katalogisierung kann nur ein ausgebildeter Bibliothekar übernehmen. Auch die regelmäßigen Öffnungstage lassen sich nicht allein mit ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Trägervereins organisieren…

Mehr dazu lesen Sie in der DBZ 8/2026. Das Heft ist seit dem 15. April 2026 im Handel erhältlich. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

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