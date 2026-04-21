50 Jahre Georg-Forster-Station

Vor genau 50 Jahren, am 21. April 1976, nahm in der Schirmacher-Oase im Dronning-Maud-Land das Basislaboratorium der Akademie der Wissenschaften der DDR offiziell seinen Betrieb auf, später umbenannt in die heute bekanntere Antarktisstation Georg Forster.

Geleitet von Dr. Hartwig Gernandt war die kleine Gruppe von Forschenden Teilnehmer der 21. Sowjetischen Antarktisexpedition. Die neue Polarstation war zuvor in Potsdam geplant und in der DDR gebaut worden und bestand aus mehreren Containern. Diese wurden nun per Schiff in die Nähe des geplanten Standortes gebracht, sodass die Forschungsbasis nach nur sechs Wochen Bauzeit den Betrieb wie geplant aufnehmen konnte. Das damals neue Konzept des Aufbaus mit Containern bewährte sich als effiziente Lösung und je nach Bedarf konnten weitere Module mit neuen Laboren hinzukommen. Logistisch war die Station von der etwa zwei Kilometer entfernten sowjetischen Nowolasarewskaja-Antarktisstation abhängig.

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Der Namensgeber: Georg Forster

Nach einem Regierungsbeschluss vom 23. September 1986 erhielt das Basislabor am 25. Oktober 1987 den Namen Georg-Forster-Station. Der Namensgeber, der Naturforscher und Reiseschriftsteller Georg Forster, hatte 1772 bis 1775 an der zweiten Weltumsegelung von James Cook teilgenommen und auf Süd­georgien als erster Deutscher Boden in der Südpolarregion betreten. Heute gilt die Landung der Cook-Expedition am 17. Januar 1775 in der Possession Bay auf Südgeorgien als der Beginn der systematischen Erforschung der Antarktis.

Georg Forster, der Cooks Expedition an diesem Tag bei drei Landungen begleitete, hielt die Zeremonie in seinem Reisebericht fest: „Hier hisste Kapitän Cook die britische Flagge und vollzog die Zeremonie der Inbesitznahme dieser kargen Felsen im Namen Seiner Britischen Majestät und seiner Erben für immer. Zwei oder drei Musketensalven wurden in die Luft abgefeuert…“

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