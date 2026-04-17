Willkürliche Kleinbogen-Definition

Reichlich Aufregung herrschte anno 1994 in der deutschen Philatelie. Die Deutsche Bundespost Postdienst hatte angekündigt, ihre Frei- und Sondermarken künftig in Schalterbogen zu zehn Stück herzustellen. Sie begründete dies mit der einfacheren Handhabung an den Postschaltern. Dort mussten die Mitarbeiter bis dahin Bogen in verschiedenen Größen abrechnen, 25, 50 und 100 Stück.

Aus Sicht der Post war dies eine durchaus vernünftige Maßnahme. Hinzu kam, dass die klobigen Bogenmappen – dicke Lagerbücher, die nicht sonderlich übersichtlich waren, aber viel Platz einnahmen – durch schlichte Karteikästen ersetzt wurden. Mit Sicherheit dürfte die Post auch an die nichtphilatelistischen Kunden gedacht haben, die eher einen Zehnerbogen auf Vorrat nehmen als eine größere Einheit. Heftchen mit Selbstklebenden und Folienblätter waren seinerzeit zumindest in Deutschland noch so gut wie nicht erfunden.

Die Sammler indessen reagierten irritiert bis erschrocken. Mussten sie jetzt etwa jede Ausgabe zehnmal kaufen? Ist eine Sammlung mit Einzelmarken, also ohne Kleinbogen noch komplett? Ein neues von der Versandstelle kreiertes Abonnement und ungeschickte Äußerungen eines führenden Vertreters des Bundes Deutscher Philatelisten taten schließlich ein Übriges…

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Titelabbildung: Eine Briefmarke zum Mitsingen gab Deutschland 1996 anlässlich des 50. Todestages Paul Linckes heraus – zumindest wenn man einen kompletten Zehnerbogen kaufte und aufbewahrte. Natürlich muss man Noten lesen können, dies idealerweise auch kopf- und querstehend. Anhand des Bogenrandes kann man übrigens jedes Bogenfeld zweifelsfrei bestimmen (MiNr. 1876).

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